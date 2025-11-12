Giovane Inter, il talento del Verona resta nel mirino di Ausilio. Il giocatore ha una caratteristica che manca nella squadra di Chivu

Giovane Inter: i nerazzurri puntano il talento brasiliano del Verona per il futuro. Il giocatore rappresenta una soluzione importante per il club di viale della Liberazione.

Il nome di Giovane continua a circolare con insistenza negli ambienti dell’Inter, segno che il talento brasiliano del Verona è ormai entrato nel radar dei dirigenti nerazzurri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il classe 2003 rappresenta uno dei profili più seguiti da Piero Ausilio e Dario Baccin in vista del calciomercato estivo 2026. Arrivato a parametro zero in gialloblù e legato al club fino al 2029, Giovane si sta imponendo come una delle rivelazioni del campionato, grazie a un impatto immediato in Serie A che ha catturato l’attenzione di tutti gli osservatori interisti.

Durante la sfida del Bentegodi tra Verona e Inter, vinta dalla squadra di Cristian Chivu, Giovane ha siglato il suo primo gol nel massimo campionato, ricevendo a fine partita i complimenti dello stesso tecnico nerazzurro. Anche Ausilio e il nuovo agente del giocatore, Giuseppe Riso, hanno espresso grande apprezzamento per le qualità e la mentalità del giovane attaccante. Non è passato inosservato nemmeno il fatto che, nei giorni successivi, il brasiliano sia stato avvistato a Milano a cena con l’amico Carlos Augusto, suo ex compagno di nazionale Under 20, alimentando ulteriormente le voci su un futuro in nerazzurro.

Il profilo tecnico e il possibile ruolo nell’Inter

Nel Verona di Paolo Zanetti, Giovane viene impiegato come seconda punta nel 3-5-2 accanto a Orban, ma la sua duttilità gli consente di giocare anche da trequartista o esterno offensivo. Ama partire da destra per accentrarsi e calciare con il suo sinistro potente, una caratteristica che lo rende particolarmente imprevedibile. Nel dribbling è già tra i migliori del campionato: con 17 dribbling riusciti è terzo in Serie A, dietro soltanto ad Atta e Saelemaekers. Un dato che evidenzia un tipo di giocatore oggi poco presente nella rosa dell’Inter, dove il migliore in questa statistica è Barella con 8.

Un investimento per il futuro nerazzurro

La valutazione attuale di Giovane si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro, ma il suo valore potrebbe crescere ulteriormente se continuerà a brillare con la maglia del Verona. L’Inter, che guarda già alla prossima generazione di talenti, considera il brasiliano un potenziale investimento per ringiovanire e rendere più imprevedibile il reparto offensivo, soprattutto se Valentin Carboni dovesse restare ancora in prestito per completare il suo percorso di crescita.

Il progetto Giovane rappresenta così una prospettiva concreta per il futuro: un talento moderno, tecnico e determinato, perfettamente in linea con la visione sostenibile e lungimirante del club nerazzurro.