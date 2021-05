Calciomercato Inter, gli occhi delle big d’Europa su tanti nerazzurri

Tanti calciatori dell’Inter si sono messi in mostra in questa stagione, ora le big d’Europa tengono gli occhi vari nerazzurri

Sono tanti i top club d’Europa che guardano con attenzione alla situazione in casa Inter. I gioielli della rosa nerazzurra sono nel mirino di alcuni top club.

Come riporta il Corriere dello Sport il più richiesto pare essere Lautaro Martinez: sul Toro c’è forte l’interesse delle due di Madrid, Real e Atletico, ma pare essersi inserito nuovamente anche il Barcellona che potrebbe inserire Miralem Pjanic nell’operazione. Lo stesso agente di Lautaro rappresenta anche Hakimi su cui è forte l’interesse del Bayern Monaco mentre il grande procuratore Mino Raiola starebbe offrendo De Vrij a tante big europee per portarlo via dall’Inter.