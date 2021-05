Calciomercato Inter: Hakimi blinda Lautaro? La strategia del club

Rimane calda la trattativa per il trasferimento di Hakimi al PSG. La partenza del marocchino agevolerebbe la permanenza di Lautaro Martinez in nerazzurro

Continuano rincorrersi i rumors sulla possibile cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain. Nonostante le smentite di rito dell’agente del giocatore, resta calda la trattativa per il trasferimento a Parigi del laterale marocchino.

In partenza anche Joao Mario: i due giocatori assicureranno almeno 68 milioni di euro nelle casse dell’Inter, anche se l’idea del club nerazzurro è quella di ricavare intorno agli 80 milioni dall’addio di Hakimi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la partenza di Hakimi sarebbe strategica e servirebbe per blindare Lautaro Martinez a Milano. Il ‘Toro’ piace al Real ma soprattutto all’Atletico Madrid, anche se la volontà all’Inter è quella di riprendere le trattative per il rinnovo e confermarlo alla corte di Simone Inzaghi. A meno di offerte clamorose, tra gli 80 e i 90 milioni di euro, il club campione d’Italia non pensa alla cessione di Lautaro.