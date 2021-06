Calciomercato Inter: Hakimi e altre tre cessioni, ecco il piano di Zhang

Tra un utile di 70 milioni e il taglio degli ingaggi: Vidal e Perisic sul mercato oltre alle cessioni di Hakimi e Joao Mario

Il piano di Steven Zhang per risanare il bilancio dell’Inter e far respirare le casse nerazzurre. In primis la cessione di un big, con Hakimi che resta il principale indiziato a lasciare Milano. Non c’è però ancora l’accordo con il Paris Saint-Germain: resta una differenza di 10 milioni tra domanda e offerta per il marocchino.

La proprietà – scrive La Gazzetta dello Sport – chiede alla dirigenza un attivo di 70 milioni, oltre ad un taglio degli ingaggi di 30 milioni. Oltre ad Hakimi in uscita anche Joao Mario, ad un passo dallo Sporting Club Portugal. In arrivo nelle casse del club campione d’Italia circa 8 milioni di euro dalla cessione del centrocampista portoghese. L’Inter, inoltre, vorrebbe risparmiare dagli stipendi di Vidal e Perisic, non ritenuti fondamentali nel nuovo corso Inzaghi. Per entrambi si cercano offerte.