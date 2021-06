Calciomercato Inter, i nerazzurri si cautelano: caccia al sostituto di Lautaro

Calciomercato Inter: i nerazzurri si cautelano e vanno alla ricerca di un attaccante che possa sostituire, in caso di addio, Lautaro Martinez

L’Inter si cautela e pensa ad un sostituto qualora Lautaro Martinez, molto corteggiato dalle tre big spagnole, dovesse lasciare Milano in estate.

Come riporta il Corriere dello Sport sono in rialzo le quotazioni di Raspadori, l’Inter nutre ottimi rapporti con il Sassuolo e nonostante l’alto costo del cartellino potrebbe trovare una soluzione, mentre sembrano in ribasso le possibilità di vedere Muriel in maglia interista. Attenzione anche a Sanchez: il cileno potrebbe essere l’alternativa già in casa.