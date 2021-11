Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per Kostic: è l’erede di Perisic

Calciomercato Inter: i nerazzurri spingono sull’acceleratore per Kostic, individuato come perfetto erede di Perisic

Ivan Perisic non rinnoverà il suo contratto in scadenza con l’Inter. Ecco perché la dirigenza nerazzurra sta già pensando come muoversi in vista delle prossime sessioni di mercato.

Il preferito, per prendere l’eredità dell’esterno croato, è Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte: i nerazzurri mettono in conto di spendere una cifra vicina ai 10 milioni di euro visto il contratto in scadenza nel 2023. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

