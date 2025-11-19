Calciomercato Inter, non solo Gila: Marotta ha messo nel mirino un altro giocatore della Lazio. Le ultime

Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per rinforzare la rosa prendendo dei giocatori della Lazio. Il nome nuovo finito nel mirino dei biancocelesti

Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare nelle prossime settimane un colpo a sorpresa direttamente dalla Capitale. La dirigenza nerazzurra, già concentrata su nomi come Mario Gila, difensore centrale spagnolo, e Nicolò Rovella, giovane regista ex Monza, ha messo nel mirino un profilo di grande spessore internazionale: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese, noto per la sua aggressività e la capacità di inserirsi in mediana, non è più considerato un intoccabile dalla Lazio. Fino a pochi mesi fa, Guendouzi era considerato un pilastro imprescindibile, ma oggi la situazione è radicalmente cambiata, aprendo scenari di mercato inaspettati anche per la Beneamata.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il rapporto tattico tra Guendouzi e Maurizio Sarri si è progressivamente incrinato. L’ex Olympique Marsiglia fatica a inserirsi nel 4-3-3 voluto dal tecnico toscano, che pure lo aveva valorizzato in passato. Non si tratta solo di un problema di modulo, ma di un calo di rendimento complessivo che ha messo in discussione il ruolo del francese nello scacchiere biancoceleste. A questo si aggiunge la necessità economica della Lazio di fare cassa: con i conti societari sotto osservazione, nessun giocatore è ormai considerato incedibile, aprendo la porta a trattative concrete per il centrocampo.

Il crollo della valutazione del cartellino rende Guendouzi una vera occasione di calciomercato dell’Inter. La clausola rescissoria di circa 50 milioni è ormai lontana: oggi il francese viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Questa riduzione significativa apre scenari interessanti non solo per la Premier League, dove Newcastle e Aston Villa seguono il giocatore, ma anche per l’Inter, pronta a fiutare l’occasione per rinforzare la mediana. La società nerazzurra valuta la possibilità di un inserimento strategico già a gennaio o di un affare da perfezionare nella prossima estate.

Il calciomercato dell’Inter sembra quindi sempre più proiettato verso operazioni mirate e di qualità, con la mediana come priorità assoluta. Il club di Viale della Liberazione osserva con attenzione, consapevole che un rinforzo come Guendouzi potrebbe diventare un elemento chiave per il progetto di Cristian Chivu. La trattativa resta delicata, ma le premesse per un vero colpo sono concrete: il francese potrebbe infatti vestire presto la maglia nerazzurra, portando dinamismo e qualità al centrocampo dell’Inter.

In definitiva, la possibilità di un affare con la Lazio rilancia il mercato dell’Inter, confermando la strategia di inserire giovani talenti e giocatori di esperienza, pronti a incidere subito nella squadra. Il nodo resta la valutazione finale, ma la Beneamata sembra pronta a muoversi con decisione per non lasciarsi sfuggire l’occasione.