Calciomercato Inter, le pretendenti di Gagliardini

Calciomercato Inter, Gagliardini ha molte pretendenti in Serie A: piace al Monza, ma non solo. Su di lui anche Torino e Lazio

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter cederà a parametro zero Roberto Gagliardini a fine stagione, e le offerte di mercato non tardano ad arrivare.

Attualmente le squadre interessate al centrocampista nerazzurro sono Torino, Monza e anche la Lazio di Maurizio Sarri.

