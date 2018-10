Il terzino dello Young Boys Loris Benito è finito nel mirino di Ausilio. Il contratto dello svizzero scade a giugno, altro colpo a zero?

Dalbert non sta convincendo e Asamoah, per quanto affidabile, ha mostrato nella partita al Camp Nou di non essere più in grado di giocare sempre. Ecco che allora Ausilio è pronto a investire (ancora) in un terzino in grado di garantire affidabilità. A destra, la fascia sembra per ora essere in buone mani: D’Ambrosio e il neo arrivato Vrsaljko concedono molte varianti tattiche a Spalletti. L’italiano ha senza dubbio dalla sua una propensione più difensiva, più attento alle diagonali avversarie. Il croato, nelle due partite contro Spal e Milan, ha mostrato invece parte del suo arsenale: corsa e un’ottima precisione nei cross. L’obiettivo della dirigenza dell’Inter sarà quindi la fascia sinistra, con un nome emerso nelle ultime ore: Loris Benito.

Il terzino ex Benfica è in forza allo Young Boys e martedì è stato visionato da emissari nerazzurri nella sfida contro il Valencia. Una buona prestazione per il classe ’92, pronto a giocarsi anche il posto nella nazionale svizzera con Roberto Rodriguez. Ad affascinare Piero Ausilio è soprattutto il contratto in scadenza a giugno: se non ci fossero margini di rinnovo, assicurarsi a gennaio un colpo a zero in stile Asamoah e De Vrij sarebbe una soluzione ideale. La trattativa è ancora in fase embrionale, ma l’Inter non vuole farsi trovare impreparata: l’opera di rinascita è vicina al compimento e non si può più sbagliare.