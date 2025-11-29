Calciomercato Inter, nuova idea per la porta per i nerazzurri: il giocatore potrebbe essere seguito da vicino nel prossimo futuro. Le ultimissime

Calciomercato Inter: Marotta per la porta valuta con attenzione anche il nome di Lunin del Real Madrid. Le ultime sul portiere ucraino

La recente partita di Champions League tra Olympiacos e Real Madrid ha offerto all’Inter l’occasione di seguire da vicino un obiettivo concreto per il suo reparto portieri: Andrij Lunin. Secondo quanto riportato da Defensa Central, il club nerazzurro sta valutando l’acquisto di un nuovo estremo difensore in vista della prossima stagione, soprattutto alla luce delle incertezze legate a Sommer, che finora non ha convinto appieno nelle prime giornate di campionato.

Lunin, classe 1999, vive una situazione complessa al Real Madrid. Con Courtois ormai confermato come titolare e con l’arrivo di altri rinforzi tra i pali, le possibilità di vedere il giovane portiere ucraino scendere in campo si sono drasticamente ridotte. Mercoledì scorso, tuttavia, Lunin ha avuto l’opportunità di giocare contro l’Olympiacos, sostituendo Courtois. La sua prestazione è stata giudicata sufficiente, ma non ha modificato la sua posizione di riserva all’interno del club spagnolo. Proprio durante questo match, un emissario dell’Inter era presente sugli spalti per monitorare da vicino le qualità del portiere.

Nonostante il recente rinnovo contrattuale con il Real Madrid, il futuro di Lunin resta incerto. Si parla infatti dell’arrivo di un nuovo portiere che potrebbe prendere il posto di Courtois, aprendo così le porte a una possibile cessione. L’Inter sarebbe pronta a muoversi concretamente la prossima estate, proponendo una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro per assicurarsi Lunin, garantendogli il ruolo di titolare in Serie A. La decisione finale spetterà sia al giocatore che alla dirigenza madrilena, ma la società nerazzurra sembra decisa a fare il suo assalto, consolidando il reparto portieri per le stagioni a venire.

Sul fronte attacco, l’Inter continua a seguire con attenzione anche Giovane, talentuoso attaccante del Verona. Il brasiliano, arrivato a parametro zero la scorsa estate, ha mostrato subito grandi qualità, trovando la rete in due occasioni e adattandosi rapidamente al calcio italiano. L’interesse per Giovane è alimentato anche dai suoi legami con Carlos Augusto, compagno di squadra all’Inter, e dai rapporti con il suo procuratore, che potrebbero favorire un possibile trasferimento in nerazzurro.

In sintesi, il calciomercato Inter si muove su più fronti: dai portieri, con Lunin osservato attentamente, agli attaccanti emergenti come Giovane. La società dimostra così di voler rafforzare ogni reparto, guardando al futuro con ambizione e concretezza, pronta a cogliere le migliori opportunità per consolidare la rosa della prossima stagione.