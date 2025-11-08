Calciomercato Inter, Marotta ha deciso: questo giocatore è il primo obiettivo per il centrocampo. La possibile mossa del club nerazzurro

Calciomercato Inter: Frattesi in uscita, Frendrup nel mirino dei nerazzurri. Il centrocampista arriverà in caso di addio del romano. I dettagli.

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto entrare nel vivo con un’operazione a sorpresa che coinvolge Davide Frattesi. Arrivato nell’estate 2023 tra grandi aspettative e dopo un lungo duello con la Roma e la Juventus, il centrocampista della Nazionale potrebbe già lasciare Milano a gennaio. Lo scarso minutaggio concesso da Cristian Chivu – subentrato in panchina dopo Simone Inzaghi – ha ridotto drasticamente lo spazio dell’ex Sassuolo, che fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista in un centrocampo ricco di alternative.

La dirigenza interista, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, sta valutando l’ipotesi di un prestito per permettere a Frattesi di ritrovare continuità in vista degli impegni con la Nazionale. Ma come spesso accade nel calciomercato Inter, un’uscita potrebbe aprire immediatamente la porta a un nuovo arrivo. Il nome più caldo per sostituirlo è quello di Morten Frendrup, centrocampista danese classe 1999 del Genoa, uno dei giocatori più completi e affidabili del campionato.

Frendrup è considerato un vero jolly tattico: De Rossi, suo attuale allenatore, lo utilizza come mediano, esterno basso o interno di centrocampo, e in tutti i ruoli riesce a mantenere standard altissimi. La sua duttilità e la capacità di leggere il gioco hanno convinto l’Inter a inserirlo tra le priorità del mercato invernale. Nella scorsa stagione, il danese ha chiuso in cima a diverse statistiche difensive: primo per tackle vinti (61), primo per intercetti (47, a pari merito con De Roon), primo per dribbling intercettati (34) e primo per bloccaggi (46). Numeri da “polipo”, che si confermano anche in questo avvio di stagione, dove figura ancora tra i migliori in Serie A per palloni recuperati e duelli vinti.

Il calciomercato dell’Inter resta però un equilibrio delicato, un vero gioco di incastri. L’eventuale affondo per Frendrup dipenderà proprio dalla cessione, anche solo temporanea, di Frattesi. Solo se l’ex Sassuolo dovesse lasciare Milano, la dirigenza darebbe il via libera a una trattativa ufficiale con il Genoa. Il club ligure, dal canto suo, valuta il centrocampista danese tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che l’Inter potrebbe coprire con un prestito oneroso e obbligo di riscatto a determinate condizioni.

In attesa di sviluppi concreti, il calciomercato Inter si prepara dunque a vivere settimane decisive. Frattesi cerca minuti e fiducia, Frendrup osserva da lontano: due storie che potrebbero presto incrociarsi sotto i colori nerazzurri.