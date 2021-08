Calciomercato Inter, Marotta in pressing su Dumfries

Denzel Dumfries è l’obiettivo numero uno per la fascia dell’Inter: Marotta e Ausilio preparano l’offerta per convincere il PSV

Denzel Dumfries è il giocatore scelto da Marotta e Ausilio per raccogliere la pesante eredità di Hakimi all’Inter. Secondo Il Corriere dello Sport, il giocatore ha chiesto di essere ceduto e la società gli ha promesso che di fronte a un’offerta congrua lo avrebbe accontentato. Per ora le proposte dell’Inter (prestito con diritto di riscatto) sono state rispedite al mittente perché non ritenute “concrete ed accettabili” ma con la cessione di Lukaku, la musica può cambiare.

Marotta e Ausilio valutano il laterale della nazionale orange tra i 13 e i 15 milioni:devono studiare come articolare il primo approccio tra parte fissa e bonus per lasciarsi un margine di rilancio (10+3?), mentre il Psv chiede tra i 15 e i 20 milioni. In mezzo c’è Raiola che preme per chiudere la vicenda in fretta perché il suo assistito si è già promesso all’Inter e non vede l’ora di firmare il contratto. Andare troppo per le lunghe sarebbe rischioso perché nei play off di Champions (la prossima settimana) il Psv probabilmente sfiderà il Benfica e magari lo schiererà. Meglio chiudere prima.

