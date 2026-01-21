Calciomercato Inter, prende quota l’ipotesi Dibu Martinez: summit con gli agenti, le ultime

Calciomercato Inter, cresce la pista Dibu Martinez: incontro con gli agenti e novità in arrivo. Tutti i dettagli

Il futuro della porta dell’Inter potrebbe tingersi di albiceleste. Con il contratto di Sommer ormai verso la naturale scadenza, la dirigenza nerazzurra ha deciso di accelerare i contatti per quello che viene considerato il candidato ideale a raccoglierne l’eredità: Emiliano “Dibu” Martinez. Nella giornata di ieri, i vertici di viale Liberazione hanno incontrato il fratello e agente del portiere, campione del mondo nel 2022, per sondare la disponibilità e ribadire il forte interesse del club.

L’Inter di Cristian Chivu è alla ricerca di un leader capace di guidare la retroguardia con personalità, e Martinez — classe ’92 — incarna perfettamente questo profilo. La trattativa, però, si muove entro paletti economici chiari: la società non intende superare un ingaggio da 4 milioni di euro più bonus a stagione, cifra comunque significativa e proporzionata al valore internazionale dell’attuale numero uno dell’Aston Villa.

Mercato Inter, il “Dibu” valuta il ritorno in Europa continentale

Per l’ex Arsenal si prospetterebbe un rientro nel calcio europeo al di fuori del Regno Unito, dopo quasi un decennio trascorso in Inghilterra. In questa stagione Martinez ha collezionato 21 presenze con i Villans, mantenendo la porta inviolata in 6 occasioni e confermandosi tra i migliori interpreti del ruolo in Premier League.

Dagli ambienti nerazzurri trapela ottimismo: «Il calciatore è un’idea concreta qualora si decidesse di puntare su un profilo d’esperienza», fanno sapere, sottolineando come l’argentino rappresenti una garanzia per restare competitivi in Italia e in Europa. Qualora l’operazione andasse in porto, Martinez saluterebbe l’Inghilterra per la prima volta dal 2017/18, stagione della sua parentesi al Getafe.

