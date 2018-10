Ausilio torna su Modric: il centrocampista croato piace ai nerazzurri e il direttore sportivo potrebbe sfruttare la confusione in casa Real Madrid

Ora che le cose in campionato vanno per il verso giusto, gli uomini mercato dell’Inter possono concentrarsi su quali pedine aggiungere per rendere ancora più competitivi i nerazzurri. Dopo la vittoria sulla Lazio, il capitano Icardi ha rivelato che per l’essere l’anti Juve andrebbe colmato un ulteriore gap. Ausilio sta quindi pensando a come aiutare Spalletti in questa rincorsa al primo posto: il primo obiettivo rimane Modric, che a Milano, ritroverebbe i compagni di Nazionale Perisic, Brozovic e Vrsaljko.

Il direttore sportivo nerazzurro, nonostante le difficoltà dell’operazione, potrebbe tornare all’assalto del centrocampista croato: l’idea è di sfruttare la situazione caotica che c’è in casa Real Madrid. Modric, già in estate avrebbe voluto cambiare aria, ritiene, infatti, conclusa la sua avventura spagnola e questo potrebbe dare una mano all’Inter.