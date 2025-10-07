Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic. Può guadagnarci anche la Juventus

Calciomercato Inter: occhi su Muharemovic del Sassuolo. Dalla possibile cessione del difensore può guadagnarci anche la Juventus

Quella in corso doveva essere la stagione della conferma, ma l’inizio di campionato di Tarik Muharemovic sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Il giovane difensore centrale è una delle note più liete del Sassuolo di Fabio Grosso e le sue prestazioni di altissimo livello hanno inevitabilmente acceso i fari del calciomercato su di lui. In questo primo scorcio di stagione 2025/26, il classe 2003 si è imposto come un pilastro della retroguardia emiliana, dimostrando una crescita esponenziale.

Protagonista dalla B alla A

Arrivato a Sassuolo nell’agosto del 2024 dalla Juventus Next Gen in prestito con obbligo di riscatto, Muharemovic è stato uno degli artefici principali dell’immediato ritorno in Serie A dei neroverdi. Sotto la guida di Grosso, è diventato un leader difensivo, collezionando 28 presenze arricchite da un gol e due assist nel campionato cadetto. Il suo impatto è stato tale da convincere il club a esercitare il riscatto per una cifra complessiva di circa 5 milioni di euro. Dopo un debutto in Serie A complicato contro il Napoli, il difensore bosniaco non si è perso d’animo, inanellando una serie di prestazioni maiuscole. La sua crescita è stata premiata con il titolo di MVP in ben due occasioni: la prima alla terza giornata contro la Lazio, dove ha fornito la sponda vincente per il gol di Fadera, e la seconda nell’ultima uscita contro il Verona, in cui ha eretto un muro invalicabile meritandosi un clean sheet.

L’Inter in pressing, la Juventus osserva

Le performance di Muharemovic non sono passate inosservate. Come riporta Tuttosport, l’Inter ha messo il giovane difensore nel mirino, vedendo in lui il profilo ideale per ringiovanire il reparto arretrato e raccogliere in futuro l’eredità di veterani come Francesco Acerbi e Stefan de Vrij. I nerazzurri avrebbero inviato un osservatore al Bentegodi per monitorarlo da vicino, rimanendo impressionati dalle sue qualità tecniche, fisiche e dalla sua giovane età.

Alla finestra osserva interessata anche la Juventus. Il club bianconero, che ha cresciuto Muharemovic nella sua squadra Under 23, detiene una percentuale del 50% sulla futura rivendita, un dettaglio non da poco che potrebbe trasformarsi in un’importante plusvalenza. Con un contratto in essere con il Sassuolo fino al 2030, il valore del giocatore è in continua ascesa: partito dai 7 milioni di inizio stagione, la sua valutazione attuale si aggira già intorno agli 11 milioni di euro, una cifra destinata a salire se le sue prestazioni si manterranno su questi livelli. Il futuro di Tarik Muharemovic si preannuncia luminoso, con le big della Serie A già pronte a darsi battaglia.