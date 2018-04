Inter, Ausilio vola in Liga? C’è il Siviglia!

Dopo una carriera tinta di nero e azzurro, Piero Ausilio potrebbe salutare l’Inter: il direttore sportivo è sulle sue tracce per il dopo Arias, ecco i dettagli

Arrivato all’Inter nel 1998, prima come segretario del settore giovanile e poi come responsabile organizzativo, Piero Ausilio nel dicembre del 2010 è stato promosso a direttore sportivo del club nerazzurro. L’eredità pesante di Marco Branca e la fiducia dei tifosi, negli ultimi anni è stato lui il protagonista delle campagne acquisti del Biscione e il suo operato non è passato inosservato ai top club europei…

In scadenza di contratto nel giugno 2020, Ausilio è finito nel mirino del Siviglia: secondo quanto riporta il portale specializzato El Desmarque, i Nervionenses sono alla ricerca di un diesse per la rifondazione e il preferito è proprio l’uomo mercato nerazzurro per il dopo Oscar Arias. Difficile che l’Inter si privi di lui, in particolare dopo l’addio di Walter Sabatini, e il Siviglia valuta le alternative: Andrè Geraldes (Sporting Lisbona) e Antonio Fernandez (Malaga).