Calciomercato Inter, obiettivo Zapata: è l’alternativa a Scamacca

Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano Duvan Zapata dell’Atalanta viste le difficoltà nell’arrivare a Scamacca

L’Inter ha bisogno di un centravanti perché Dzeko combatte con un fisico che non può evidentemente essere sempre all’altezza della classe sconfinata del bosniaco. E poi c’è Dybala, che quasi prescinde da logiche tecniche ma è un’opportunità che l’Inter vuole perseguire fino in fondo. Il piano è quello di non privarsi di Lautaro, di fare il più possibile operazioni secondarie.

L’opzione numero uno per l’attacco, Gianluca Scamacca, si sta via via complicando. L’Inter non è disposta a trattare sulle cifre del Sassuolo, 40 milioni. Ecco perché, parallelamente, la società ha riattivato qualche pensiero in direzione Duvan Zapata, che già la scorsa estate era stato trattato nei giorni post cessione di Lukaku. Il colombiano ha un difetto, l’età, ma due pregi: per caratteristiche sarebbe l’ideale e con l’Atalanta, anche dopo il cambio di proprietà, i rapporti restano buonissimi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

