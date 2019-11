Calciomercato Inter: ossessione Kulusevski, ma quanti nomi per gennaio

Calciomercato Inter: Dejan Kulusevski è il primo obiettivo per il mercato di gennaio. Ma sono tanti i nomi sul taccuino di Conte

Antonio Conte lamenta una rosa corta? Bene, Marotta vuole accontentarlo e sta sondando il terreno per un grande colpo a gennaio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter a gennaio tenterà il tutto per tutto per Kulusevski: 30 milioni per accontentare l’Atalanta, proprietaria del cartellino.

Le alternative allo svedese sono De Paul e Mandragora. Per la coperta corta in attacco, Conte pensa a Giroud: basterebbero 6-7 milioni per strapparlo al Chelsea.