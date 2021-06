Calciomercato Inter: per la corsia mancina spunta Facundo Torres. I dettagli

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino, per la fascia sinistra, Facundo Torres definito in patria il nuovo talento dell’Uruguay

L’Inter è a caccia di rinforzi sulla fascia sinistra e, dopo l’incontro con gli agenti di Olivera nella giornata di lunedì, il nuovo obiettivi arriverebbe sempre dall’Uruguay. Come riportato dai media sudamericani, ripresi poi questa mattina da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Facundo Torres; esterno classe 200 considerato il nuovo talento del calcio uruguaiano.

Gioca il Penarol e l’Inter avrebbe già bussato alla porta del club uruguagio per presentare una prima offerta per il ragazzo. La cifra ammonterebbe a circa 12 milioni di euro, a fronte di una clausola rescissoria da 17 milioni. I nerazzurri ci pensano, anche se questa potrebbe essere una trattativa da concretizzare in futuro.