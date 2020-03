Calciomercato Inter: Perisic verso la permanenza al Bayern Monaco

Ivan Perisic è sempre più vicino alla permanenza al Bayern Monaco: possibile sconto dell’Inter sul riscatto del croato

Ivan Perisic è sempre più vicino alla permanenza al Bayern Monaco. Lo riporta il Corriere dello Sport, che spiega come il riscatto del croato da parte dei bavaresi sia verosimile.

L’esterno, prima di farsi male alla caviglia, aveva fatto più che bene nei suoi primi mesi in maglia biancorossa, con 5 gol e 8 assist in 22 presenze. La cifra concordata la scorsa estate per il riscatto era di circa 20 milioni: l‘Inter potrebbe concedere uno sconto (di massimo 5 milioni) per favorire l’acquisto ai tedeschi.