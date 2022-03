Inter, il futuro è sulle fasce: piace Sergio Gomez, il Bayern su Dumfries

L’Inter del futuro pensa anche alle corsie: piace Sergio Gomez dovesse lasciare Perisic, ma attenzione al Bayern su Dumfries

L’Inter valuta alcuni nomi per il futuro anche sulle corsie laterali. In caso di addio di Perisic piace Sergio Gomez dell’Anderlecht, valutato come profilo ideale per l’out mancino.

Attenzione però anche alle uscite, il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi su Dumfries. I bavaresi pronti ad un’offerta importante. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.