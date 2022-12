Calciomercato Inter, pronto il pre-contratto di Thuram

Calciomercato Inter, pronto un pre-contratto per Marcus Thuram, ma i nerazzurri devono sperare di convincerlo prima del Newcastle

L’Inter prepara l’offerta di contratto per il nazionale francese Marcus Thuram, nel tentativo di convincerlo a trasferirsi a Milano nel 2023. Lo conferma la testata 90min che cita una fonte vicina al giocatore. Il club meneghino non appare intenzionato a pagare il cartellino del giocatore classe ’97 e punta ad accoglierlo la prossima estate. Per questo ha già preparato un pre-contratto, consapevole della disponibilità di Thuram a trasferirsi in Serie A.

Intanto aumenta il pressing del Newcastle, pronto a giocare la carta Saint Maximin, con il francese che spinge con il connazionale per portarlo in Premier League.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24.COM