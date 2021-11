Rinnovo Brozovic: la strategia dell’Inter e la risposta del croato

Il rinnovo di Marcelo Brozovic rimane complicato: l’Inter vorrebbe proporre la stessa modalità fatta con Nicolò Barella

Dopo la firma sul contratto di Lautaro e Barella, la priorità dell’Inter si sposta sul rinnovo di Brozovic. Il croato è in scadenza e le trattative procedono a rilento. A fare il punto della situazione è il giornalista Alfredo Pedullà.

RINNOVO BROZOVIC – «Brozovic sta benissimo all’Inter, Simone Inzaghi stravede, Barella non saprebbe come fare dopo il recente balletto di Champions, Marotta ha assicurato che i migliori vogliono restare. Quindi? La strada sarebbe spianata se non fosse che devi avere a che fare con il papà e con la concorrenza in aumento. Brozovic vorrebbe una base di 6 milioni a stagione, l’Inter offre più o meno 5 a salire più bonus, esattamente come fatto con Nicolò. Dall’estero si sono affacciati, in ordine sparso, Barcellona e Tottenham, gli inglesi evidentemente dopo lo sbarco di Antonio Conte. L’Inter sa che per sostituire Brozovic servirebbero tanti soldi ma nello stesso tempo deve trattare tutti alla stessa stregua: bella partita».