Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo!

1 ora ago

Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo contro l’Atalanta. Ecco chi sono

L’Inter inizia a programmare attivamente la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Nicolò Schira, uno scout nerazzurro era regolarmente presente in tribuna al Mapei Stadium durante la gara tra Sassuolo e Atalanta. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza ci sarebbero due tesserati della squadra di casa. I nomi sul taccuino sono quelli di Tarik Muharemovic e di Ismael Kone, autore tra l’altro di una marcatura nel corso dell’incontro.

PAROLE – «Uno scout dell’#Inter è stato oggi allo stadio Mapei per assistere alla partita tra #Sassuolo e Atalanta per monitorare Ismael #Konè (nato nel 2002) e Tarik #Muharemovic (nato nel 2003)».

