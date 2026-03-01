Calciomercato Inter, scout nerazzurri in missione al Mapei Stadium: due gli osservati speciali del Sassuolo contro l’Atalanta. Ecco chi sono

L’Inter inizia a programmare attivamente la prossima sessione estiva. Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Nicolò Schira, uno scout nerazzurro era regolarmente presente in tribuna al Mapei Stadium durante la gara tra Sassuolo e Atalanta. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza ci sarebbero due tesserati della squadra di casa. I nomi sul taccuino sono quelli di Tarik Muharemovic e di Ismael Kone, autore tra l’altro di una marcatura nel corso dell’incontro.

An #Inter’s scout was today at Mapei Stadium to watch the game between #Sassuolo and Atalanta to monitore Ismael #Konè (born in 2002) and Tarik #Muharemovic (born in 2003). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 1, 2026

