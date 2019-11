Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del Barcellona

Calciomercato Inter, Milan Skriniar nel mirino delle big europee: anche il Barcellona si iscrive alla corsa per il difensore

Milan Skriniar sta scalando le classifiche di rendimento e di gradimento come difensore in tutta Europa: grandi prove con l’Inter, sia in campionato che in Serie A. Lo slovacco non può passare inosservato ed ha attirato le attenzioni del Barcellona.

Come riportato da Diario Gol, i blaugrana sarebbero disposti a mettere 60 milioni di euro sul piatto per arrivare al centrale dell’Inter, con il benestare di Messi e Piquè.