Calciomercato Inter, sugli esterni opzione doppio Emerson

Ci sarà l’ennesima rivoluzione sulle fasce in casa Inter: dopo l’addio di Hakimi possibile l’arrivo del doppio Emerson

Il Corriere dello Sport è sicuro. In casa Inter ci sarà l’ennesima rivoluzione sulle fasce, martoriate in questi anni da continui cambi di padrone. Oltre ad Hakimi, sempre più vicino al Psg, via anche Young (contratto scaduto) e forse Perisic (dipende dalle offerte).

In cima alla lista in entrata c’è il nome di Emerson Royal del Barcellona, appena rientrato dal prestito al Betis Siviglia. In ogni caso, dipenderà dalle richieste del club blaugrana. In alternativa, seppure più staccati, sono da tenere in considerazione pure Nandez e Zappacosta. Mentre Inzaghi, nelle recenti riunioni di mercato, ha fatto anche il nome di Marusic, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Tuttavia, pensare ora di mettersi a trattare con Lotito appara quantomeno complicato Per quanto riguarda la corsia mancina, invece, occhi su Emerson Palmieri, da tempo nel mirino dei nerazzurri. In questo caso, si punta a un’operazione low-cost. Ed è soprattutto questo il nodo, tenuto conto che i Blues valutano l’azzurro una ventina di milioni.