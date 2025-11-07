Frattesi Inter, addio a gennaio? Il legame con i nerazzurri è sempre più in crisi. L’indiscrezione sul futuro del centrocampista

Frattesi Inter: un legame in crisi, il futuro del centrocampista resta incerto. Il romano è sempre più vicino all’addio ai nerazzurri. I dettagli.

Il rapporto tra Davide Frattesi e l’Inter attraversa un momento di forte incertezza. Quello che sembrava un matrimonio destinato a durare a lungo potrebbe invece concludersi prima del previsto. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il rendimento del centrocampista ex Sassuolo è in netto calo e l’ipotesi di una separazione al termine della stagione non è più così lontana.

Arrivato in nerazzurro con grandi aspettative, Frattesi all’Inter non è riuscito finora a imporsi come titolare fisso. Il suo minutaggio è diminuito sensibilmente rispetto all’inizio della scorsa stagione e le promesse di rilancio fatte in estate non hanno trovato riscontro sul campo. Quello che un tempo era un centrocampista simbolo di dinamismo, inserimenti e gol decisivi oggi appare spento, privo di fiducia e lontano dai suoi migliori standard.

Il portale descrive la situazione tra Frattesi e l’Inter come quella di “una coppia in crisi che continua a provarci pur sapendo che starebbe meglio da sola”. Una metafora che rende perfettamente l’idea di un rapporto logorato: il giocatore, infatti, sembra soffrire la mancanza di continuità e il ruolo marginale che Inzaghi gli ha ritagliato. Nelle ultime settimane, anche le prestazioni da subentrato — che in passato erano il suo punto di forza — non hanno inciso come sperato.

La difficoltà di Frattesi all’Inter non sembra legata a problemi tecnici, ma piuttosto mentali. Il centrocampista azzurro resta un talento di valore assoluto, ma è evidente che stia attraversando una fase di smarrimento. La sua voglia di sentirsi protagonista, di scrollarsi di dosso l’etichetta di “arma dalla panchina”, lo ha forse portato a forzare le giocate e a perdere lucidità.

Sul piano economico, la situazione è chiara: a gennaio il valore residuo a bilancio di Frattesi sarà di circa 16,4 milioni di euro, cifra che scenderà a 13,1 a giugno. Dati che aprono la porta a possibili riflessioni in vista del prossimo calciomercato Inter. Il club, insieme all’entourage del giocatore, valuterà il da farsi nelle prossime settimane.

Per ora, il futuro di Frattesi all’Inter resta sospeso tra rilancio e addio. In estate si parlava di rinnovo fino al 2028, ma le cose nel calcio cambiano in fretta. E se non dovesse arrivare una svolta, la storia tra Frattesi e l’Inter potrebbe chiudersi dopo appena due stagioni.