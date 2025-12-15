Calciomercato Inter, Vicario in bilico per gennaio? La situazione non lascia dubbi su quell’aspetto

Calciomercato Inter: Guglielmo Vicario in Bilico al Tottenham. La situazione

Guglielmo Vicario, portiere della Nazionale italiana e protagonista in Serie A con l’Empoli, sta attraversando un periodo difficile al Tottenham. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Nottingham Forest, il suo futuro a Londra è sempre più incerto. L’errore commesso durante il match, quando ha passato un pallone rischioso che ha portato al gol di Callum Hudson-Odoi, ha alimentato le polemiche. Non solo per il misfatto, ma anche per una serie di errori che sembrano incidere negativamente sulle performance della squadra.

Le critiche da parte dei tifosi del Tottenham sono dure, e non si limitano solo agli aspetti tecnici, ma anche alla sua leadership. Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha sollevato dubbi sul suo comportamento dopo i gol subiti, definendolo poco autorevole e incapace di trasmettere la giusta sicurezza alla squadra. Questa situazione ha messo Vicario al centro di un acceso dibattito, anche sui media britannici, dove si è parlato di un possibile cambio di portiere a breve.

Calciomercato Inter: Vicario come Alternativa per la Porta

In questo scenario di difficoltà, le voci di mercato si sono fatte più forti, e non sono mancate speculazioni sul futuro di Vicario. Con la possibilità di una separazione con il Tottenham, il portiere italiano potrebbe essere una soluzione interessante per altre squadre, tra cui l’Inter. Il club nerazzurro, alla ricerca di un sostituto o di un concorrente per la porta, potrebbe puntare su di lui, considerando anche il suo passato in Serie A.

L’incertezza sul futuro di Vicario apre a nuovi scenari di mercato, con l’Inter pronta a monitorare da vicino la situazione per valutare un possibile inserimento nel prossimo calciomercato.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A