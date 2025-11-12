Calciomercato Inter, Upamecano nel mirino della squadra nerazzurra. Le prossime mosse in vista di gennaio - Calcio News 24

Calciomercato Inter, occhi su Dayot Upamecano: il difensore del Bayern nel mirino

Il futuro di Dayot Upamecano continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato internazionale. Il difensore centrale francese, in forza al Bayern Monaco e alla nazionale francese, ha un contratto in scadenza a luglio 2026. Qualora le trattative per il rinnovo con il club bavarese non dovessero andare a buon fine, il giocatore potrebbe diventare uno dei protagonisti della prossima asta tra top club europei, attratti dalle sue qualità fisiche e tecniche.

Tra le squadre più interessate, figura da tempo l’Inter. La dirigenza nerazzurra segue con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che Upamecano rappresenterebbe un rinforzo di altissimo livello per la difesa di Cristian Chivu, attuale allenatore della prima squadra. In particolare, la solidità, la capacità di impostare l’azione e il rendimento costante nelle competizioni europee rendono il francese un profilo ideale per completare il reparto difensivo dei nerazzurri.

La concorrenza, però, è numerosa e agguerrita. Il Paris Saint-Germain è pronto a inserirsi con decisione nel caso in cui il Bayern non riuscisse a garantire il rinnovo contrattuale. Anche il Real Madrid ha già effettuato sondaggi esplorativi, confermando l’interesse dei grandi club europei per Upamecano. Queste dinamiche rendono la trattativa potenzialmente lunga e complessa, con l’Inter chiamata a muoversi con rapidità e strategia per non farsi sfuggire l’occasione.

Interpellato sulla possibilità di un trasferimento al PSG, Upamecano ha mantenuto la diplomazia, elogiando il club francese e il tecnico Luis Enrique, oltre alla rosa di alto livello a disposizione. Tuttavia, il difensore ha ribadito di essere totalmente concentrato sugli impegni con il Bayern Monaco e la nazionale francese, rimandando ogni decisione futura al suo agente: «Il Paris Saint-Germain è un club molto grande, con un grande allenatore e giocatori magnifici. Ma per ora non ci penso. La stagione è ancora lunga e mi concentro sul Bayern Monaco e sugli obiettivi con la squadra».

Queste dichiarazioni non chiudono le porte a un possibile trasferimento, ma confermano l’attenzione del giocatore verso gli impegni attuali. Per l’Inter, il calciomercato estivo potrebbe quindi rappresentare l’occasione giusta per assicurarsi un difensore di caratura internazionale a parametro zero o con una trattativa più favorevole rispetto al mercato tradizionale, rafforzando così la propria linea difensiva per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa.

