Calciomercato Juve: Bentancur incedibile, Allegri lo blinda a Torino

Bentancur, tra Allegri e quella clausola col Boca: presa la decisione sul futuro del centrocampista della Juve

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Rodrigo Bentancur è considerato incedibile dalla Juve. Massimiliano Allegri ha posto il veto sul centrocampista uruguaiano, considerato uno dei cardini della mediana per la prossima stagione.

Inoltre, al momento del suo acquisto dal Boca Juniors, è stata definita una clausola che prevede il 50% sulla futura rivendita del giocatore in favore del club argentino. Ora è calata a 40%, ma non conviene alla Juventus cederlo in questo momento.