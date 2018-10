Calciomercato Juventus: a centrocampo piace Ndombele del Lione

Calciomercato Juventus: i bianconeri continuano i sondaggi per il prossimo colpo a centrocampo

Nella testa dei dirigenti juventini, al primo posto degli obiettivi di mercato per il centrocampo, c’è Pogba. Il centrocampista del Manchester United, infatti, tornerebbe volentieri a Torino, ma i bianconeri non puntano mai su un solo nome. Ecco allora che la sorpresa potrebbe essere l’arrivo di un altro francese: Ndombele, 21enne, del Lione. Fin qui ha impressionato tutti, tanto da convincere il ct Deschamps a convocarlo in Nazionale, in un reparto dove certamente non mancano le scelte tra Pogba, Kanté, Tolisso, Matuidi. Sul giocatore del Lione, bottega solitamente cara, ha già messo gli occhi il Manchester City di Guardiola: la concorrenza, quindi, si annuncia agguerrita.