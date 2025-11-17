Calciomercato Juve, dalla Germania non hanno dubbi: contatti per quel giocatore del Bayern Monaco, ma che concorrenza! Le ultime

Calciomercato Juve, dalla Germania la conferma: contatti per l’asso del Bayern, ma la concorrenza è agguerrita

La Juventus guarda già alla prossima stagione e, in attesa di valutare eventuali mosse nel mercato di gennaio (dove, come sottolineato dall’AD Damien Comolli, si punterà “solo alle occasioni”), la dirigenza si muove con decisione sul fronte dei parametri zero di prestigio. Dalla Germania arriva con forza un nome di grande richiamo: Serge Gnabry, trequartista e ala classe 1995 della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco a fine stagione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Christian Falk, la Juventus avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore. L’interesse dei bianconeri è concreto: portare Gnabry a Torino a parametro zero significherebbe regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di livello internazionale per un attacco che fatica a decollare (con David in crisi e Vlahovic dal futuro incerto). Tuttavia, l’operazione si presenta complessa: la concorrenza del Liverpool è forte, con i Reds capaci di offrire ingaggi più elevati e il fascino della Premier League come ulteriore attrattiva per il tedesco.

Intanto il Bayern Monaco non resta a guardare. I bavaresi vorrebbero trattenere Gnabry e stanno preparando una proposta di rinnovo biennale, ma con un ingaggio ridotto rispetto all’attuale. Una mossa rischiosa, che potrebbe non soddisfare il giocatore e spingerlo a valutare seriamente un’esperienza all’estero, proprio ora che ha compiuto 30 anni.

La Juventus, dal canto suo, rimane vigile. L’ingaggio elevato rappresenta l’ostacolo principale, ma la possibilità di assicurarsi Gnabry senza costi di cartellino è un’occasione che intriga la dirigenza. Resta da capire se la Vecchia Signora riuscirà a superare la concorrenza del Liverpool e le resistenze del Bayern, per regalarsi un colpo di assoluto prestigio.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

