Calciomercato Juve, Gabriel Jesus rimane un grande obiettivo per i bianconeri. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Gabriel Jesus nel mirino, ma tutto ruota attorno a Vlahovic

Il calciomercato Juve torna al centro delle attenzioni, complice un reparto offensivo che continua a non convincere del tutto. Le prestazioni altalenanti di alcuni nuovi acquisti come Jonathan David e Loïs Openda, unite all’incertezza legata al futuro di Dusan Vlahovic, hanno spinto la dirigenza bianconera a guardarsi intorno in vista della sessione invernale.

Secondo quanto riportato da fonti inglesi e rilanciato da TeamTalk, la Juventus avrebbe messo gli occhi su un nome di assoluto rilievo internazionale: Gabriel Jesus, attaccante brasiliano attualmente in forza all’Arsenal. Il classe 1997, legato ai Gunners da un contratto in scadenza nel 2027, non è più considerato un elemento imprescindibile nella rosa di Arteta. Proprio per questo motivo, il club inglese si sarebbe detto disposto ad ascoltare offerte già a gennaio.

La valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro: una cifra importante, ma ritenuta sostenibile per la Juventus solo a una condizione precisa. Il possibile arrivo di Gabriel Jesus dipenderebbe infatti dalla cessione di Vlahovic, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Il centravanti serbo, pur restando un punto fermo in rosa, continua a essere corteggiato da diverse big europee, soprattutto in Premier League.

L’eventuale addio di Vlahovic a stagione in corso rappresenterebbe la chiave per sbloccare l’operazione: da un lato, libererebbe spazio salariale per gestire l’ingaggio elevato di Gabriel Jesus; dall’altro, garantirebbe alla Juventus la liquidità necessaria per trattare con l’Arsenal.

In quest’ottica, il calciomercato Juve potrebbe vivere settimane caldissime già da dicembre. Il club bianconero sta monitorando l’evolversi della situazione con attenzione, pronto a farsi trovare preparato qualora si aprissero spiragli concreti. L’arrivo del brasiliano ex Manchester City sarebbe un colpo di spessore, utile non solo a rafforzare l’attacco ma anche a rilanciare le ambizioni del club in vista del girone di ritorno.

Tutto però ruota attorno a una sola, fondamentale variabile: la volontà di Vlahovic. Se il serbo dovesse accettare un trasferimento, la Juventus avrebbe già pronto il profilo ideale per raccoglierne l’eredità. I prossimi mesi saranno cruciali per delineare il futuro offensivo bianconero e capire se questa suggestione potrà davvero trasformarsi in realtà.