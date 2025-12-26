Calciomercato Juve, nuovo nome a centrocampo: fa gola l’ipotesi Ricci! Intreccio di mercato con il Milan e il nodo Gatti possono bloccare l’operazione per rilanciare il regista

Calciomercato Juve, nuovo nome a centrocampo: fa gola l’ipotesi Ricci! Può essere il regista per Spalletti? Il Milan frena, i bianconeri riflettono

Secondo Tuttosport, Samuele Ricci è tornato prepotentemente al centro delle voci di calciomercato Juventus. Il nome del centrocampista classe 2001, cresciuto nel Torino e oggi al Milan, sarebbe stato messo sul tavolo proprio dai bianconeri nel momento in cui da Milano è arrivato un interessamento concreto per Federico Gatti, difensore centrale e punto fermo della retroguardia juventina.

Il passaggio di Ricci dal Torino al Milan, che avrebbe dovuto rappresentare un deciso salto di qualità, si è trasformato fin qui in un percorso in salita. Il regista toscano fatica a trovare spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri, che davanti alla difesa continua a preferirgli Luka Modrić e Ardon Jashari. Una situazione che ha ridotto notevolmente il suo minutaggio e che riapre scenari di mercato inattesi.

Calciomercato Juventus, scambio Ricci-Gatti? Il Milan propone alternative

Sul fronte opposto è proprio Allegri a spingere per Gatti, profilo ritenuto ideale per rinforzare una difesa rossonera apparsa fragile in più di un’occasione. Tuttavia, il Milan non sembra intenzionato a privarsi di Ricci, almeno non nell’ambito di uno scambio diretto con il centrale bianconero.

I nomi proposti dal club rossonero alla Juventus sarebbero stati altri: Koni De Winter, reduce da una stagione complicata dopo l’addio al Genoa, e Santiago Gimenez, attaccante messicano arrivato con grandi aspettative ma fin qui deludente. La risposta della dirigenza juventina è stata netta: Gatti non è sul mercato e le contropartite proposte non sono state ritenute all’altezza del valore del difensore.

Ricci al Milan, poco spazio all’ombra dei big

A complicare ulteriormente il percorso di Ricci c’è stata anche la convivenza con Modrić, autentico leader del centrocampo rossonero nonostante i 40 anni. Il Pallone d’Oro croato è diventato un punto fermo, relegando l’ex granata a un ruolo marginale: 12 presenze in Serie A nelle prime 16 giornate, ma solo 587 minuti complessivi.

Nonostante ciò, Ricci ha sempre mostrato grande disponibilità, come ribadito dopo la sconfitta contro la Lazio: «Faccio quello che mi chiede il mister: ho fatto più il regista, ma posso fare anche la mezzala. Devo migliorare». Anche l’ascesa di Jashari nelle gerarchie ha contribuito a spingerlo verso una possibile partenza.

Effetto Spalletti: perché la Juventus può essere la scelta giusta

Un eventuale ritorno a Torino, sponda Juventus, avrebbe un significato particolare per Ricci. In bianconero ritroverebbe Luciano Spalletti, allenatore che lo ha sempre stimato e valorizzato anche in Nazionale. Non a caso, gran parte delle 11 presenze con l’Italia del centrocampista sono arrivate proprio sotto la gestione del tecnico di Certaldo, che di lui disse: «Ricci è un ragazzo generosissimo, ha qualità tecnica, corsa e resistenza. Basta guardarlo in faccia per capire che tipo di elemento è».

La Vecchia Signora è alla ricerca di un centrocampista capace di dare ordine, dettare i ritmi e garantire equilibrio. Caratteristiche che Samuele Ricci possiede e che potrebbero renderlo un profilo ideale per il nuovo corso bianconero. Un’operazione complessa, ma destinata a restare calda nelle prossime settimane.

