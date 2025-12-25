Gatti Juventus, contatti con quell’allenatore per il trasferimento a gennaio. La posizione dei bianconeri e dello stesso giocatore

Gatti Juventus, il Milan resta sul difensore e ci sarebbe stato un contatto anche con Allegri. La posizione dei bianconeri e cosa succederà in futuro

Il tema dei rinforzi difensivi continua ad animare il dibattito di mercato, ma quando si parla di Gatti è necessario mantenere i piedi ben saldi a terra. Nelle ultime ore si sono rincorse indiscrezioni su un possibile interesse del Milan per il centrale bianconero, ma a fare chiarezza è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Il quadro che emerge è quello di una situazione complessa, lontana dall’essere definita o vicina a una conclusione.

Il nome di Gatti è tornato d’attualità soprattutto per un retroscena che ha acceso la fantasia dei tifosi. Secondo quanto rivelato da Moretto, c’è stato effettivamente un contatto diretto tra Massimiliano Allegri e il difensore. L’allenatore rossonero conosce bene Gatti per averlo già allenato a Torino e ne apprezza le qualità, in particolare la grinta, l’intensità e la cattiveria agonistica che potrebbe portare alla retroguardia del Milan. Da qui nasce l’idea di un possibile trasferimento, più legato alla stima personale del tecnico che a una strategia condivisa a livello societario.

Ed è proprio questo il punto centrale della vicenda Gatti. All’interno della dirigenza rossonera, infatti, non ci sarebbe unanimità sul profilo del difensore. Se da un lato Allegri spinge e vede in Gatti l’uomo giusto per rinforzare il reparto arretrato, dall’altro emergono dubbi tecnici ed economici che frenano qualsiasi accelerazione. Questa mancanza di pieno consenso rende difficile immaginare, almeno nel breve periodo, un affondo deciso da parte del Milan.

Dal punto di vista delle trattative, la situazione è ancora ferma. Non esiste al momento un tavolo di negoziazione aperto tra Milan e Juventus. I due club non hanno discusso né cifre né formule, segnale evidente di come il dossier Gatti sia ancora in una fase embrionale. Il semplice contatto tra allenatore e giocatore, per quanto significativo, non basta ad avviare una vera trattativa.

In questo contesto si inseriscono anche le voci su un possibile scambio con Samuele Ricci, prontamente smentite. Moretto è stato chiaro: l’ipotesi di uno scambio non ha “forma né corpo”. Il Milan continua a cercare un difensore, possibilmente con la formula del prestito, mentre la Juventus non ha aperto a soluzioni di questo tipo per Gatti.

In conclusione, la pista Gatti resta suggestiva ma complicata. L’interesse esiste, la stima pure, ma tra volontà tecnica, strategie societarie e assenza di dialogo tra i club, la strada appare in salita e lontana da una svolta immediata.