Calciomercato Juventus, idee chiare per il centrocampo: valutazioni su Guido Rodriguez e Gonzalo Garcia, mentre per giugno l’obiettivo resta Tonali

Calciomercato Juventus: doppia pista per gennaio: piacciono Rodriguez e Garcia, con Tonali grande sogno estivo

La Juventus si prepara alla sessione invernale di mercato con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo. Tra i profili valutati c’è quello di Guido Rodriguez del West Ham, un play d’esperienza che potrebbe garantire equilibrio e immediatezza. L’operazione, però, verrebbe presa in considerazione solo con la formula del prestito, così da preservare risorse e spazio salariale in vista di giugno.

Il piano dei bianconeri, infatti, guarda già alla prossima estate, quando l’obiettivo principale diventerà Sandro Tonali del Newcastle. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L’italiano è considerato il vero colpo per il centrocampo, ma al momento non ci sono margini per una trattativa. Parallelamente, la Juventus sta valutando anche un vice Yildiz: il nome più caldo è quello di Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid.

Garcia si è messo in mostra al Mondiale per Club, anche se ora sta trovando meno spazio nei blancos. La Juventus lo segue con interesse, ma resta da definire la formula: non è esclusa un’operazione simile a quella di Nico Paz, con un eventuale diritto di recompra a favore del Real. Una strategia che conferma come il club bianconero stia pianificando il mercato di gennaio con uno sguardo già rivolto al futuro.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

