Calciomercato Juve: Kean ora potrebbe restare, le ultime

La Juventus starebbe pensando di aggiungere anche Moise Kean al suo ricco parco attaccanti

Moise Kean se queda alla Juventus? Probabile. Questa è l’ultima idea in casa Juve, che vorrebbe aggiungere il giovane attaccante italiano al suo già ricco parco attaccanti. L’anno scorso in prestito al Verona, con quattro goal in campionato, poi un Europeo da protagonista con l’Under 19. Adesso Raiola e la Juventus stavano cercando la migliore sistemazione dove far esplodere definitivamente Moise Kean, ma i bianconeri, come riporta ‘Tuttosport’, possono averci ripensato.

La dirigenza della Juventus ha forse capito che le vere prime punte di ruolo in casa propria non sono poi così tante: certo, c’è Mandzukic e c’è Cristiano Ronaldo, che un vero numero 9 non è (ama sempre appoggiarsi ad un giocatore in area e spesso parte dalla sinistra). Così Moise Kean potrebbe restare a sorpresa. Fino ad ora si erano interessati a lui il Parma, il Monaco e l’Udinese, quest’ultima in modo più serio, ma ieri la situazione non sembrava essere fluida in nessuno dei tre scenari, soprattutto per le offerte basse pervenute in corso Galileo Ferraris. Così Kean potrebbe rimanere, giocandosi le sue carte alla Juventus, migliorando allenamento dopo allenamento a discapito del minutaggio che gli concederà Allegri.