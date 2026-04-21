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Calciomercato Juve, strada in salita per Kim: il centrale resta convinto del progetto Bayern e chiude a un addio estivo
Calciomercato Juve, doccia fredda per i bianconeri: Kim non ha dubbi e vede il suo futuro al Bayern Monaco. Le ultime
Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport DE, Minjae Kim non sta valutando l’idea di lasciare il Bayern Monaco nella prossima sessione estiva. Il difensore sudcoreano resta pienamente concentrato sul progetto bavarese e non mostra segnali di malcontento, nonostante le voci circolate negli ultimi giorni.
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Il giocatore è legato al Bayern da un contratto fino al 2028, un elemento che rende qualsiasi operazione particolarmente complessa. Inoltre, non risultano contatti o incontri con il Fenerbahce, smentendo così le indiscrezioni che avevano alimentato l’ipotesi di un ritorno in Turchia.
In Italia, il nome di Kim è stato accostato alla Juventus, dove rappresenterebbe un profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo. Luciano Spalletti lo conosce bene e lo apprezza profondamente, avendo condiviso con lui la conquista dello storico scudetto al Napoli. Tuttavia, allo stato attuale, l’operazione appare tutt’altro che semplice.
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