Calciomercato Juve, la decisione di Kroos sul trasferimento

Il centrocampista del Real Madrid Kroos arriverà alla Juve? Ecco le ultime di calciomercato su questo colpo bianconero

Kroos per la sessione di calciomercato in casa Juve era un possibile arrivo tanto concreto quanto importante per i bianconeri, dato che ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, però, l’ipotesi prospettata tramite i soliti intermediari non è destinata a tramutarsi in realtà. Il motivo? Il giocatore vuole rinnovare con il Real Madrid.