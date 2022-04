Calciomercato Juve, Cherubini e la sua lista di colpi per la mediana bianconera

Frattesi Juve e non solo: TUTTI gli obiettivi di Cherubini per rinforzare la mediana della formazione bianconera

La Juve sta già pensando al futuro e al calciomercato. Cherubini ha una lista di nomi importanti per rinforzare il reparto.

Non solo Frattesi del Sassuolo, in lista anche Pogba, in scadenza con lo United, Jorginho, che può lasciare il Chelsea, e Renato Sanches, vera e propria opportunità da Lille.