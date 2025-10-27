 Calciomercato Juve, il rinnovo di Sergej cambia i piani!
Calciomercato Juve, il rinnovo di Milinkovic Savic cambia i piani dei bianconeri: si valutano le alternative per ricostruire il centrocampo di Tudor

1 minuto ago

Comolli

Il rinnovo di Sergej Milinkovic-Savic con l’Al Hilal ha stravolto i piani di mercato della Juventus. Il centrocampista serbo, ex Lazio, era stato individuato dalla dirigenza bianconera come uno dei rinforzi principali per gennaio, ma ora i piani sono cambiati. L’idea di Damien Comolli, direttore generale della Juventus, è quella di regalare a Igor Tudor un centrocampista fisicamente robusto, con una buona resistenza e capace di aggiungere anche qualche gol, ma non necessariamente un regista vero e proprio.

Le alternative sul taccuino della Juve
Nonostante la delusione per il mancato arrivo di Milinkovic-Savic, le alternative non mancano. Secondo Tuttosport, tra i nomi più concreti c’è Ayyoub Bouaddi (18 anni) del Lille, un giovane talento da monitorare. Poi c’è il 29enne Yves Bissouma del Tottenham, che sarà in scadenza di contratto e potrebbe lasciare Londra. Un altro nome che continua a circolare è Ruben Neves (28 anni), che, come Milinkovic-Savic, gioca all’Al Hilal. Non mancano le suggestioni in Serie A, con Xaver Schlager (28 anni) del Lipsia e Franck Kessié (ex Milan), che la Juventus aveva pensato di acquistare a luglio, ma che è poi rimasto al Al-Ahli.

Occhi puntati su Atta e Frendrup
Oltre ai già citati, due nuovi nomi sono emersi per la Juventus in questo inizio di stagione. Arthur Atta, 23enne dell’Udinese, e Morten Frendrup, 24enne del Genoa, stanno suscitando l’interesse della Juve. Entrambi i giocatori sono stati già seguiti in passato, con Frendrup che è stato monitorato anche da Giuntoli prima di approdare al Genoa.

11 ore ago

26 Ottobre 2025

Manna
11 ore ago

26 Ottobre 2025

Ultime notizie Calciomercato LIVE
