La Juve, in caso di mancato rinnovo di Alex Sandro, punta su Grimaldo: il 23enne terzino del Benfica costa 35 milioni di euro

In casa Juve proseguono le operazioni di mercato per rinforzare ulteriormente la rosa. Paratici ha messo gli occhi su Grimaldo, terzino sinistro del Benfica di 23 anni, che arriverebbe nel caso in cui non andassero a buon fine le trattative di rinnovo con Alex Sandro. Al momento la distanza tra le parti è di circa un milione: il terzino brasiliano vorrebbe infatti 5 milioni di euro, mentre la Juve, per riconoscergli lo status di giocatore importante per la rosa, ragiona sui 4 milioni.

Per non farsi trovare impreparata, però, ha scelto di iniziare i contatti con il Benfica: la società portoghese, nonostante una clausola rescissoria da 40 milioni, si accontenta anche di 35. Su di lui aveva messo gli occhi anche il Napoli, ma poi non se ne fece nulla: adesso i bianconeri puntano sul terzino spagnolo, viste anche le ottime relazioni degli osservatori. Grimaldo abbina buone capacità sia in fase difensiva, sempre attento nelle chiusure, sia in fase offensiva, arrivando sul fondo e mettendo in mezzo palloni invitanti.