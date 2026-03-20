Calciomercato Juve, Moretto svela alcuni dettagli sulla situazione Senesi: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juve, Moretto rivela nuovi dettagli sulla situazione Senesi: ecco come si sta muovendo il club bianconero

Il futuro di Marcos Senesi sembra avvicinarsi a un punto di svolta, con la Juventus che segue da vicino l’evoluzione della situazione. Il difensore del Bournemouth, in scadenza di contratto, rappresenta un’occasione interessante per il mercato bianconero, anche se la concorrenza estera — forte di risorse economiche superiori — rende l’operazione tutt’altro che semplice per i club italiani.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, la Juventus monitora il profilo dell’argentino già da tempo. Tuttavia, l’interesse proveniente da Premier League e Bundesliga potrebbe complicare la corsa al centrale, attirato dalle offerte e dal livello competitivo dei campionati stranieri.

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MORETTO – «A proposito di aggiornamenti di mercato, occhio a Marcos Senesi, difensore del Bornemouth, in scadenza. Perché ci stiamo avvicinando alla decisione finale da parte del calciatore per quanto riguarda il suo futuro. Voglio dare un aggiornamento. Allora, è vero che la Juventus, soprattutto in primo piano, poi anche la Roma in sottofondo stanno provando a capire le condizioni, vogliono provare a presentare un’offerta all’altezza, stanno cercando di convincere il giocatore e il suo entourage, soprattutto la Juventus, ribadisco, perché la Juventus, come vi ho sempre detto, ci sta lavorando da tempo, il calciatore, sì, è attratto dalla possibilità di andare alla Juve, ma la parte economica in questa storia è importantissima, se non fondamentale.

È un calciatore comunque Senesi che va verso un certo tipo di finale di carriera, 29/30 anni, insomma questo potrebbe essere anche il suo ultimo grande contratto a livello proprio calcistico e di carriera. Ecco perché, come vi ho sempre detto, i club di Premier che offrono più soldi sia in stipendio, sia in commissioni, sia in bonus alla firma, insomma sono in questo momento leggermente più avanti. Le squadre che stanno spingendo di più sono Tottenham da una parte, occhio chiaramente al Tottenham dovrebbe restare in Premier League per poi affondare il colpo. Aston Villa e poi c’è il Borussia Dortmund. Quindi, insomma, queste tre sono davanti e poi dopo ci sono le altre soprattutto la Juventus in seconda linea».