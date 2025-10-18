Calciomercato Juve, Skriniar fortemente nel mirino della squadra bianconera per gennaio. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Juve: l’infortunio di Bremer cambia i piani, Skriniar tra le opzioni

Il calciomercato Juve entra in una fase cruciale a causa dell’infortunio di Gleison Bremer, che ha costretto la dirigenza bianconera a rivedere le strategie per gennaio. Con il rischio di perdere uno dei pilastri della difesa per diverse settimane, la Juventus ha accelerato la ricerca di un rinforzo centrale esperto, affidabile e pronto a inserirsi subito nella rosa allenata da Igor Tudor.

Tra le piste più calde c’è quella che porta a Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter oggi al Fenerbahce. Il centrale slovacco rappresenta una soluzione di grande solidità, conoscenza del campionato italiano e leadership, qualità che la Juventus considera fondamentali per affrontare la seconda parte della stagione. Nel calciomercato Juve, Skriniar si è fatto largo come alternativa concreta a Kim Min-jae, ritenuto più complicato da raggiungere per motivi economici e regolamentari (essendo extracomunitario).

La trattativa per Skriniar, però, non è priva di ostacoli. Il primo nodo è il Fenerbahce, che potrebbe aprire alla cessione solo a determinate condizioni. La Juventus, dal canto suo, punta su un prestito secco fino a giugno, evitando esborsi eccessivi in un momento in cui le risorse sono già programmate per altre aree della rosa. Tuttavia, il club turco potrebbe ritenere insufficiente questa formula, e c’è poi la questione dell’ingaggio del giocatore, particolarmente elevato.

Nel frattempo, il club bianconero resta alla finestra. Il vero ago della bilancia resta sempre Bremer: il difensore brasiliano verrà rivalutato nelle prossime settimane e solo dopo un aggiornamento preciso sui tempi di recupero la dirigenza prenderà una decisione definitiva. Se le notizie saranno rassicuranti, non è escluso che la Juve scelga di non intervenire sul mercato, preferendo concentrare le risorse su centrocampo e attacco.

Il nome di Skriniar, dunque, rimane un’opzione affascinante ma in stand-by. La Juventus segue con attenzione l’evoluzione della situazione, pronta a muoversi in caso di necessità. Il calciomercato Juve di gennaio ruota ancora una volta attorno alla salute dei suoi uomini chiave. E come spesso accade, sarà il J-Medical a decidere il primo, vero colpo della sessione invernale.

