Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero! Interesse per il classe 2005 ungherese del Ferencvaros Alex Toth

Calciomercato Juve, spunta un nuovo nome per il centrocampo bianconero! Occhi puntati su Toth, giovane talento unghere: ma occhio alla concorrenza

La Juventus ha messo nel mirino Alex Toth, centrocampista centrale del Ferencváros, classe 2005, che sta facendo parlare di sé per le sue prestazioni brillanti nelle ultime settimane. Con il club ungherese, Toth ha totalizzato finora 19 presenze, segnando 2 gol e fornendo 5 assist. Numeri decisamente significativi, che testimoniano non solo la sua crescita, ma anche l’impatto che sta avendo nel cuore del centrocampo. A due anni esatti dal suo passaggio dalla seconda squadra del Ferencváros alla prima, il giovane centrocampista ha saputo conquistare un posto da titolare e dimostrarsi determinante.

Come riportato da Tuttosport, la Juventus ha deciso di inserirsi nella corsa per Toth, riconoscendo le qualità del giocatore e la necessità di rinforzare il centrocampo con un talento giovane ma già pronto per il salto di qualità. La Juve è infatti alla ricerca di nuovi innesti per aumentare la qualità del reparto centrale, cercando di non perdere opportunità che potrebbero rivelarsi decisive per il futuro, ma con un occhio di riguardo anche al presente.

La concorrenza in Bundesliga

Tuttavia, la concorrenza per Toth è forte e proveniente da alcuni dei club più importanti della Bundesliga. Bayer Leverkusen e Lipsia, entrambe fucine di talenti, sono in prima linea per strappare il giovane centrocampista all’Ferencváros. Non solo, anche il Bayern Monaco si è fatto sentire, mentre il Borussia Dortmund potrebbe intromettersi nei discorsi, scrive Tuttosport. La presenza di squadre tedesche con una solida reputazione a livello internazionale rende la competizione particolarmente difficile per la Juventus.

Il legame con Marco Rossi

Un fattore che potrebbe rivelarsi determinante nella scelta del giovane centrocampista è la figura dell’allenatore della Nazionale ungherese, Marco Rossi. L’italiano, originario di Torino, ha avuto un impatto positivo su Toth, che potrebbe scegliere di proseguire il suo percorso con il supporto di un tecnico che conosce bene il calcio europeo. Questo legame con Rossi potrebbe influire sulla decisione finale, rendendo la Juventus un contendente forte, ma non l’unico.

