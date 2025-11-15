Calciomercato Juve, Disasi offerto ai bianconeri. E’ il difensore perfetto per Spalletti? Le novità

Calciomercato Juve: Disasi offerto alla Juventus, la risposta del club bianconero sul difensore del Chelsea

Il Calciomercato Juve continua a entrare nel vivo e la dirigenza bianconera è al lavoro per individuare un rinforzo difensivo da inserire già nella sessione di gennaio. In un mercato in cui le occasioni possono emergere da un momento all’altro, torna prepotentemente in lista un nome che sembrava essere uscito dai radar: Axel Disasi, centrale francese del Chelsea. Secondo quanto riportato da Tuttosport, un intermediario avrebbe nuovamente proposto il giocatore alla Juventus, riaprendo una pista rimasta in stand-by negli ultimi mesi.

Disasi non è un volto nuovo per la Continassa. Già la scorsa estate, infatti, c’erano stati contatti esplorativi tra le parti, poi interrotti a causa delle valutazioni economiche e delle strategie differenti dei due club. Oggi, però, lo scenario è completamente mutato. Il difensore francese è ormai ai margini del progetto tecnico dei Blues: da mesi non rientra nelle rotazioni di squadra, vive in una sorta di limbo sportivo e cerca con urgenza una destinazione che gli permetta di rilanciarsi ai massimi livelli.

Questa situazione ha trasformato Disasi in una potenziale opportunità “a basso costo” nell’ottica del Calciomercato Juve. Il Chelsea, infatti, è disposto a liberarlo tramite un prestito con diritto di riscatto, formula che permetterebbe alla Juventus di rinforzarsi subito senza aggravare il bilancio di gennaio. Un’operazione che si inserirebbe perfettamente nella strategia bianconera di contenimento dei costi, soprattutto dopo le recenti indicazioni provenienti dalla società.

Nonostante ciò, dalle prime reazioni che filtrano da Torino, il profilo di Disasi non sembra essere considerato prioritario. La Juventus, pur apprezzando l’esperienza internazionale e le qualità fisiche del francese, sta concentrando i propri sforzi su obiettivi diversi, ritenuti più adatti alla linea progettuale del club: giocatori giovani, futuribili e con margini di crescita importanti. Tra questi spiccano i nomi di Muharemovic e di Tiago Gabriel, ritenuti investimenti più coerenti con il percorso tecnico e finanziario che la Juve vuole intraprendere.

In quest’ottica, Disasi viene percepito come un’alternativa di lusso, un profilo da valutare solamente qualora le prime scelte dovessero sfumare. La porta, dunque, non è completamente chiusa, ma l’entusiasmo sembra essere piuttosto moderato. Il Calciomercato Juve resta un cantiere aperto, con la dirigenza che studia attentamente tutte le possibilità, pronta a intervenire nel caso in cui dovessero verificarsi condizioni ancora più favorevoli. Per ora, il dossier Disasi rimane sul tavolo, ma in posizione defilata, in attesa dei prossimi sviluppi.