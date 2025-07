Calciomercato Juve, brutte notizie dal Brasile! Il Flamengo chiarisce: «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori»

Calciomercato Juve, arrivano brutte notizie dal Brasile! Il Flamengo non ha dubbi: «Non abbiamo necessità di vendere i nostri giocatori»

La Juventus continua a monitorare con interesse Wesley, esterno destro classe 2003 del Flamengo, ma dal Brasile arriva una risposta chiara che frena, almeno per il momento, qualsiasi trattativa. In seguito alle voci che nelle ultime settimane hanno accostato il talento carioca al club bianconero, il Flamengo ha deciso di intervenire con una nota ufficiale, ribadendo la propria posizione e l’intenzione di trattenere il giovane.

Il messaggio proveniente da Rio de Janeiro sembra spegnere le speranze juventine, anche se l’interesse resta vivo e la situazione potrebbe evolversi. Il mercato è lungo e le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Nel testo diffuso dal Flamengo, il club ha chiarito di non essere disposto a cedere i propri calciatori se non alle condizioni stabilite: «Durante il mercato, è normale che offerte e richieste si presentino frequentemente, sia per la vendita che per l’acquisto di giocatori. Questo, tuttavia, non significa che il club stia negoziando i suoi giocatori. Il Flamengo chiarisce di considerare solo trattative in linea con i propri interessi sportivi, strategici e finanziari, oltre a tenere conto delle esigenze dei propri giocatori. Il club sottolinea inoltre che, al momento, non ha alcun interesse né necessità di cedere giocatori della rosa. Qualsiasi mossa in tal senso avverrà solo dietro pagamento richiesto dal club, e non a causa di pressioni da parte di agenti e intermediari. La diffusione irresponsabile di speculazioni, spesso alimentate da terze parti, non fa altro che disinformare la stampa, confondere i tifosi e creare un rumore inutile nell’ambiente calcistico. Il Flamengo resta concentrato sui suoi obiettivi per la stagione, con una squadra competitiva e di valore, impegnata a puntare al titolo».

Parole chiare che allontanano le possibilità di una cessione immediata. La Juve, che ha individuato in Wesley un rinforzo per la fascia destra ma ora dovrà studiare un piano b.