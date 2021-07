Calciomercato Juventus, Allegri va accontentato: doppio colpo a centrocampo

Calciomercato Juventus: per accontentare Massimiliano Allegri, i bianconeri sono pronti a mettere a segno un doppio colpo a centrocampo

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato gli ultimi aggiornamenti relativi al calciomercato Juve, posando la lente d’ingrandimento sui movimenti a centrocampo. Possibile doppio colpo per accontentare Allegri, con Locatelli e Pjanic i due indiziati a rinforzare il reparto.

Per quanto riguarda il bosniaco, il tecnico toscano sarebbe ben disposto ad accoglierlo, ma la strategia di Cherubini è chiara: ingaggio più basso rispetto agli 8.5 milioni percepiti al Barcellona, prestito gratuito o poco più. Prendere o lasciare, con le parti che si aggiorneranno l’8 agosto al Trofeo Gamper. Anche l’Inter resta alla finestra per Mire: ci sono stati contatti per ora solo interlocutori.