Calciomercato Juventus: Allegri vuole una punta. I nomi in lizza

Calciomercato Juve: Allegri ha chiesto un’altra punta. Tutti i nomi per potenziare il reparto offensivo della Vecchia Signora

Allegri vuole una punta centrale, nonostante la conferma di Morata.

In prima fila in questo momento c’è Arkadiusz Milik del Marsiglia. Occhio poi a Kaio Jorge, talento del Santos che intriga la Juventus ma anche Napoli e Leverkusen. Continua intanto a circolare il nome di Memphis Depay, che si prende a zero. Si punterebbe più in alto se CR7 alla fine lasciasse Torino: dall’ipotesi Icardi a Dusan Vlahovic della Fiorentina che potrebbe però essere molto costoso. Piacciono anche Malen del Psv e Kean dell’Everton. Lo scrive Tuttosport.

