Continuano ad arrivare offerte per Cancelo, ma la Juventus è irremovibile: il terzino portoghese non sarà ceduto

L’inizio di stagione in maglia bianconera non sta passando inosservato in Europa: Cancelo fa gola a molti e da poco anche il Manchester United, prossimo avversario in Champions della Juventus, si è iscritto alla corsa per il terzino portoghese. Mourinho apprezza le doti del connazionale, ma gli uomini mercato del club bianconero hanno già rispedito al mittente le offerte. La Juventus non ha intenzione di trattare per Cancelo, né a gennaio, né a giugno: i bianconeri puntano forte su di lui, dopo averlo strappato al Valencia per 40 milioni. Così, dopo aver stoppato i corteggiamenti da parte del Barcellona, adesso hanno anche fermato le intenzioni del Manchester United.